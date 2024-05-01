Калугин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалугин Владимир

Калугин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.11.1978

Сын: Калугин Александр Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.12.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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