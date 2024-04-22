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Бочкарева Вера Самойловна

Место рождения

Бочкарёво, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

13.09.1797 ст.

Дата смерти

После 1862

Пол

Женский

Отец

Около 1767 г.р.

Мать

Около 1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1797 ст.

Отец: Бочкарев Самойло Михайлович

Мать: Бочкарева Агафия Никифоровна

Бочкарёво, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
№54 У крестьянина Самоила Бочкарева дочь Вера у коей восприемной была матерью лекарского ученика Семена Долинина жена Ксения. Метрическая книга Дучарской церкви за 1797 год (ГАЗК Ф. 282, оп.1, д.70,... Показать все
Смерть
После 1862
Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
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