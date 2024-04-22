Бочкарева Вера Самойловна
Место рождения
Дата рождения13.09.1797 ст.
Дата смертиПосле 1862
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
13.09.1797 ст.
№54 У крестьянина Самоила Бочкарева дочь Вера у коей восприемной была матерью лекарского ученика Семена Долинина жена Ксения. Метрическая книга Дучарской церкви за 1797 год (ГАЗК Ф. 282, оп.1, д.70,... Показать все
Смерть
После 1862
Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край