Козлов Афанасий Иванов
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Козлов Иван Федоров
Мать: Козлова Пелагия Еремеева
26 лет в 1795, 42 года в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195 64 года в 1834 г. 1850 РС Терсюкская волость (ГАТО. 154-8-719)
Бракосочетание
07.06.1788
Камышевского села крестьянин Афанасий Козлов браком сочетался июня 7 числа 1788 с крестьянской дочерью Параскевой Ларионовой Котельниковой. Тобольск 156 15 1130 1788 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Козлова Мая Афанасьева
Мать ребёнка: Козлова Парасковья Ларионова
6 лет в 1795 г. Тобольск 156 15 1139 1795 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Козлова Ефимья Афанасьева
Мать ребёнка: Козлова Парасковья Ларионова
2 года в 1795 г. Тобольск 156 15 1139 1795 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Козлова Евдокия Афанасьева
Мать ребёнка: Козлова Парасковья Ларионова
4 года в 1800 г. Тобольск 156 15 1144 1800 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
19.05.1800
Сын: Козлов Корнилий Афанасьев
Мать ребёнка: Козлова Парасковья Ларионова
19 мая 1800 деревни Камышевой у крестьянина Афанасия Козлова сын Корнилий. У него восприемниками были крестьянин Тит Козлов, крестьянская дочь Акилина Козлова Тобольск 156 15 1144 1800 МК+ИР Камышевс... Показать все
Рождение ребёнка
16.04.1801
Дочь: Козлова Ирина Афанасьева
16 апреля 1801 Камышевскокго села у крестьянина Афанасия Козлова дочь Ирина. У ней восприемники крестьянин Матфей ?, крестьянская дочь Ефимья Козлова Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Смерть
1840
Умер в 1840 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)