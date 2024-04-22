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Козлов Афанасий Иванов

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Козлов Иван Федоров

Мать: Козлова Пелагия Еремеева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
26 лет в 1795, 42 года в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195 64 года в 1834 г. 1850 РС Терсюкская волость (ГАТО. 154-8-719)
Бракосочетание
07.06.1788

Жена: Козлова Парасковья Ларионова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Камышевского села крестьянин Афанасий Козлов браком сочетался июня 7 числа 1788 с крестьянской дочерью Параскевой Ларионовой Котельниковой. Тобольск 156 15 1130 1788 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Козлова Мая Афанасьева

Мать ребёнка: Козлова Парасковья Ларионова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
6 лет в 1795 г. Тобольск 156 15 1139 1795 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Козлова Ефимья Афанасьева

Мать ребёнка: Козлова Парасковья Ларионова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
2 года в 1795 г. Тобольск 156 15 1139 1795 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Козлова Евдокия Афанасьева

Мать ребёнка: Козлова Парасковья Ларионова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
4 года в 1800 г. Тобольск 156 15 1144 1800 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
19.05.1800

Сын: Козлов Корнилий Афанасьев

Мать ребёнка: Козлова Парасковья Ларионова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
19 мая 1800 деревни Камышевой у крестьянина Афанасия Козлова сын Корнилий. У него восприемниками были крестьянин Тит Козлов, крестьянская дочь Акилина Козлова Тобольск 156 15 1144 1800 МК+ИР Камышевс... Показать все
Рождение ребёнка
16.04.1801

Дочь: Козлова Ирина Афанасьева

Мать ребёнка: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
16 апреля 1801 Камышевскокго села у крестьянина Афанасия Козлова дочь Ирина. У ней восприемники крестьянин Матфей ?, крестьянская дочь Ефимья Козлова Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Смерть
1840
Умер в 1840 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
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