Ильинский Иван Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Рождение ребёнка
1872
Сын: Ильинский Александр Иванович
Рождение ребёнка
07.06.1877 ст.
Сын: Ильинский Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Ильинский Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Ильинский Николай Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь Ильинской Больше-Ельминской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно