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Ильинский Иван Степанович

Место рождения

Ильинский Больше-Ельминский, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинский Больше-Ельминский, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1872

Сын: Ильинский Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Ильинский Больше-Ельминский, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
07.06.1877 ст.

Сын: Ильинский Анатолий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Ильинский Больше-Ельминский, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1879

Сын: Ильинский Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Ильинский Больше-Ельминский, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1881

Сын: Ильинский Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Ильинский Больше-Ельминский, Кубино-Озерский район, Северный край
Работа или профессия
Неизвестно
Ильинский Больше-Ельминский, Кубино-Озерский район, Северный край
Пономарь Ильинской Больше-Ельминской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно
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