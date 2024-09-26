Бабышев Babashoff Иван Исаевич Iii — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабышев Babashoff Иван Исаевич Iii

Бабышев Babashoff Иван Исаевич Iii

Место рождения

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Бабышев Исай Александрович

Мать: Бабышева Екатерина

Упоминание
1873
В 19 лет живет с еще живым отцом в Михайловке. Иван самый младший из трех Иванов братьев в семье.
Место жительства
1882
Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
в село Ольшанка, Карская область, Турция
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.