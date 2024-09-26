Бабышев Babashoff Иван Исаевич Iii
Место рожденияЕлисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Бабышев Исай Александрович
Мать: Бабышева Екатерина
Упоминание
1873
В 19 лет живет с еще живым отцом в Михайловке. Иван самый младший из трех Иванов братьев в семье.
Место жительства
1882
Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
в село Ольшанка, Карская область, Турция
Смерть
Неизвестно