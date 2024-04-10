Куц (Дядюшко) Варвара Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куц (Дядюшко) Варвара Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

18.12.1908

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Воловица, Чернігівська область
Бракосочетание
21.01.1876

Муж: Куц Григорий Васильевич

Воловица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.01.1880

Дочь: Вакуленко (Куц) Секлета Григорьевна

Отец ребёнка: Куц Григорий Васильевич

Воловица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.10.1881

Сын: Куц Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Куц Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
27.10.1889

Дочь: Кушнер (Куц) Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Куц Григорий Васильевич

Воловица, Чернігівська область
Смерть
18.12.1908
Воловица, Чернігівська область

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