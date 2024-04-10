Куц (Дядюшко) Варвара Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти18.12.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.01.1876
Рождение ребёнка
13.01.1880
Дочь: Вакуленко (Куц) Секлета Григорьевна
Отец ребёнка: Куц Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
30.10.1881
Сын: Куц Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Куц Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
27.10.1889
Дочь: Кушнер (Куц) Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Куц Григорий Васильевич
Смерть
18.12.1908