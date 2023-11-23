Гаврилова Эльвира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова Эльвира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаврилов Акоп

Мать: Гаврилова Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барателиа Мадина

Отец ребёнка: Барателиа Беслан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барателиа Беслан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барателиа Беслан

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