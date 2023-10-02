Макарова (Калашникова) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Калашникова) Александра Александровна

Место рождения

станица Новотроицкая Ставропольский край

Дата рождения

11.06.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

станица Новотроицкая Ставропольский край
Рождение ребёнка
22.10.2011

Сын: Макаров Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Макаров Евгений Валерьевич

станица Новотроицкая Ставропольский края
Рождение ребёнка
28.02.2022

Сын: Макаров Василий Евгеньевич

Отец ребёнка: Макаров Евгений Валерьевич

станица Новотроицкая Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.02.2022

Сын: Макаров Максим Евгеньевич

Отец ребёнка: Макаров Евгений Валерьевич

станица Новотроицкая Изобильненский район Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Евгений Валерьевич

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