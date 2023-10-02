Макарова (Калашникова) Александра Александровна
Место рождениястаница Новотроицкая Ставропольский край
Дата рождения11.06.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.10.2011
Сын: Макаров Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Макаров Евгений Валерьевич
станица Новотроицкая Ставропольский края
Рождение ребёнка
28.02.2022
Сын: Макаров Василий Евгеньевич
Отец ребёнка: Макаров Евгений Валерьевич
станица Новотроицкая Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.02.2022
Сын: Макаров Максим Евгеньевич
Отец ребёнка: Макаров Евгений Валерьевич
станица Новотроицкая Изобильненский район Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно