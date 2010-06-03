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Казанцев Никита Валентинович
Казанцев Никита Валентинович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.06.2010
Пол
Мужской
Отец
Казанцев Валентин Александрович
1976 г.р.
Мать
Орешко Елена Анатолиевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.2010
Отец:
Казанцев Валентин Александрович
Мать:
Орешко Елена Анатолиевна
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