Голова Екатерина Арсеньевна Вычислено 1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голова Екатерина Арсеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1922

Пол

Женский

Отец

Мать

Вычислено 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1922

Отец: Голов Арсений Федорович

Мать: Голова Матрена

Дата рождения высчитана по Налоговому досье в котором указано , что в 1928 году ей было 6 лет
Место жительства
Неизвестно
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Проживала Вышний Волочек, ул. Володарского, д. 64 (адрес указан в документах брата Дмитрия, как контакт родственников)
Место жительства
Неизвестно
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Проживала Вышний Волочек, ул. Берег реки Цны, д. 2 (адрес указан в заявлении от 07.10.1947 на поиск брата Константина )

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