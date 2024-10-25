Голова Екатерина Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1922
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1922
Отец: Голов Арсений Федорович
Мать: Голова Матрена
Дата рождения высчитана по Налоговому досье в котором указано , что в 1928 году ей было 6 лет
Место жительства
Неизвестно
Проживала Вышний Волочек, ул. Володарского, д. 64 (адрес указан в документах брата Дмитрия, как контакт родственников)
Место жительства
Неизвестно
Проживала Вышний Волочек, ул. Берег реки Цны, д. 2 (адрес указан в заявлении от 07.10.1947 на поиск брата Константина )