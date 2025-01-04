Маркашова Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маркашов Андрей Маркашов
Рождение ребёнка
1938
Сын: Маркашов Дмитрий Маркашов
Отец ребёнка: Маркашов Андрей Маркашов
Смерть
Неизвестно