Колченкова (Пирогова) Августа Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1927
Дата смерти16.05.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1950
Сын: Пирогов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
16.05.2005
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край