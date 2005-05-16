Колченкова (Пирогова) Августа Федоровна 01.12.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колченкова (Пирогова) Августа Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1927

Дата смерти

16.05.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колченков Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
13.09.1950

Сын: Пирогов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
16.05.2005
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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