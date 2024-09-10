Павел Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карп
Мать: не указана
Бракосочетание
18.05.1836
Рождение ребёнка
15.02.1839
Сын: Иван Павлович
Мать ребёнка: (Соколова) Евдокия (Авдотья) Макарова
Рождение ребёнка
01.01.1841
Сын: Михаил Павлович
Мать ребёнка: (Соколова) Евдокия (Авдотья) Макарова
Рождение ребёнка
14.10.1842
Сын: Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: (Соколова) Евдокия (Авдотья) Макарова
Рождение ребёнка
15.11.1844
Сын: Александр Павлович
Мать ребёнка: (Соколова) Евдокия (Авдотья) Макарова
Рождение ребёнка
22.12.1846
Дочь: Анастасия Павловна
Мать ребёнка: (Соколова) Евдокия (Авдотья) Макарова
Рождение ребёнка
27.09.1849
Дочь: Пелагея Павловна
Мать ребёнка: (Соколова) Евдокия (Авдотья) Макарова
Рождение ребёнка
12.09.1854
Сын: Феодор Павлович
Мать ребёнка: (Соколова) Евдокия (Авдотья) Макарова
Рождение ребёнка
15.11.1856
Дочь: Екатерина Павловна
Мать ребёнка: (Соколова) Евдокия (Авдотья) Макарова
Смерть
Неизвестно