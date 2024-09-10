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Павел Карпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карп

Мать: не указана

Бракосочетание
18.05.1836

Жена: (Соколова) Евдокия (Авдотья) Макарова

Рождение ребёнка
15.02.1839

Сын: Иван Павлович

Мать ребёнка: (Соколова) Евдокия (Авдотья) Макарова

Рождение ребёнка
01.01.1841

Сын: Михаил Павлович

Мать ребёнка: (Соколова) Евдокия (Авдотья) Макарова

Рождение ребёнка
14.10.1842

Сын: Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: (Соколова) Евдокия (Авдотья) Макарова

Рождение ребёнка
15.11.1844

Сын: Александр Павлович

Мать ребёнка: (Соколова) Евдокия (Авдотья) Макарова

Рождение ребёнка
22.12.1846

Дочь: Анастасия Павловна

Мать ребёнка: (Соколова) Евдокия (Авдотья) Макарова

Рождение ребёнка
27.09.1849

Дочь: Пелагея Павловна

Мать ребёнка: (Соколова) Евдокия (Авдотья) Макарова

Рождение ребёнка
12.09.1854

Сын: Феодор Павлович

Мать ребёнка: (Соколова) Евдокия (Авдотья) Макарова

Рождение ребёнка
15.11.1856

Дочь: Екатерина Павловна

Мать ребёнка: (Соколова) Евдокия (Авдотья) Макарова

Смерть
Неизвестно

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