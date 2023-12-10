Патапов Виссарин Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Патапова Дарья Алексеева
Упоминание
21.05.1890 ст.
Рождение ребёнка
02.10.1891 ст.
Дочь: Патапова Афанасия Висарионова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 стр281
Упоминание
01.05.1894 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр 246
Упоминание
24.05.1899 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80а Стр. 163
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Николай Висарионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно