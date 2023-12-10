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Патапов Виссарин Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Патапова Дарья Алексеева

Упоминание
21.05.1890 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1891 ст.

Дочь: Патапова Афанасия Висарионова

Мать ребёнка: не указана

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 стр281
Упоминание
01.05.1894 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр 246
Упоминание
24.05.1899 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80а Стр. 163
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Николай Висарионович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Патапова Феадосия Иванова

Смерть
Неизвестно
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