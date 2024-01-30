Смирнова Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ 1907 22г
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1907
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
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Смерть
Неизвестно