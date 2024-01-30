Смирнова Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ 1907 22г
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
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Смерть
Неизвестно

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