Tollander Karl Emil — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиTollander Karl Emil

Tollander Karl Emil

Место рождения

Хельсинки

Дата рождения

19.10.1854

Дата смерти

12.11.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1854

Отец: Tollander Johan Magnus

Мать: Tollander (Trompeter) Sofia Elvine

Работа или профессия
Неизвестно
Bankir
Рождение ребёнка
25.02.1889

Дочь: Juslén (Tollander) Elvine Marianne

Мать ребёнка: Tollander (von Hertzen) Elisabeth

Рождение ребёнка
20.09.1892

Сын: Tollander Rolf

Мать ребёнка: Tollander (von Hertzen) Elisabeth

Смерть
12.11.1911
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.