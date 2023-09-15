Tollander Karl Emil
Место рождения
Дата рождения19.10.1854
Дата смерти12.11.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1854
Работа или профессия
Неизвестно
Bankir
Рождение ребёнка
25.02.1889
Дочь: Juslén (Tollander) Elvine Marianne
Мать ребёнка: Tollander (von Hertzen) Elisabeth
Рождение ребёнка
20.09.1892
Сын: Tollander Rolf
Мать ребёнка: Tollander (von Hertzen) Elisabeth
Смерть
12.11.1911
Похороны
Неизвестно