Уваров Афанасий Игнатович
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Тамбовка
Дата рожденияМежду 1877 и 1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1877 и 1883 ст.
Отец: Уваров Игнат Федорович
Мать: Уварова Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
21.02.1899 ст.
Евдокия Алексеевна Уварова
Рождение ребёнка
30.07.1912 ст.
Дочь: (Уварова) Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Уварова Клавдия Васильева
Смерть
Неизвестно