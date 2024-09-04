Уваров Афанасий Игнатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУваров Афанасий Игнатович

Уваров Афанасий Игнатович

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Тамбовка

Дата рождения

Между 1877 и 1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1877 и 1883 ст.

Отец: Уваров Игнат Федорович

Мать: Уварова Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уварова Клавдия Васильева

Восприемник
21.02.1899 ст.
Евдокия Алексеевна Уварова
Рождение ребёнка
30.07.1912 ст.

Дочь: (Уварова) Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Уварова Клавдия Васильева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.