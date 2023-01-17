Круглов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Круглова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Круглов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Круглова Дарья

Клушино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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