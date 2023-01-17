Круглов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Круглова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Круглов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Круглова Дарья
Клушино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно