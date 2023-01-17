Табалицын-Павлов Илларион Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Табалицын-Павлов Илларион Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1895

Сын: Табалицын-Павлов Иван Илларионович

Мать ребёнка: Табалицына-Павлова Матрона Ивановна

Жарцы, Смолинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1899

Сын: Табалицын-Павлов Петр Илларионович

Мать ребёнка: Табалицына-Павлова Матрона Ивановна

Жарцы, Смолинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
15.08.1906

Сын: Табалицын-Павлов Андрей Илларионович

Мать ребёнка: Табалицына-Павлова Матрона Ивановна

Жарцы, Смолинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Табалицына-Павлова Анастасия Илларионовна

Мать ребёнка: Табалицына-Павлова Матрона Ивановна

Жарцы, Смолинская волость, Судогодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Табалицына-Павлова Матрона Ивановна

Смерть
Неизвестно
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