Табалицын-Павлов Илларион Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1895
Сын: Табалицын-Павлов Иван Илларионович
Мать ребёнка: Табалицына-Павлова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.1899
Сын: Табалицын-Павлов Петр Илларионович
Мать ребёнка: Табалицына-Павлова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
15.08.1906
Сын: Табалицын-Павлов Андрей Илларионович
Мать ребёнка: Табалицына-Павлова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Табалицына-Павлова Анастасия Илларионовна
Мать ребёнка: Табалицына-Павлова Матрона Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно