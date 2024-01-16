Деньгина Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деньгин Владимир Инокентьевич
Отец ребёнка: Деньгин Инокентий Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деньгин Анатолий Инокентьевич
Отец ребёнка: Деньгин Инокентий Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Деньгина) Галина Инокентьевна
Отец ребёнка: Деньгин Инокентий Пантелеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождественское, Казачинский муниципальный район, Красноярский край