Деньгина Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деньгина Лидия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деньгин Владимир Инокентьевич

Отец ребёнка: Деньгин Инокентий Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деньгин Анатолий Инокентьевич

Отец ребёнка: Деньгин Инокентий Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Деньгина) Галина Инокентьевна

Отец ребёнка: Деньгин Инокентий Пантелеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деньгин Инокентий Пантелеевич

Рождественское, Казачинский муниципальный район, Красноярский край

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