Рафиков Рафаиль Мубаракович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1945
Дата смерти10.02.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1945
Отец: Рафиков Мубарак Гильфанович
Мать: Нафиса
Рождение ребёнка
03.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
02.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Кумертау, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.02.2019