Рафиков Рафаиль Мубаракович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рафиков Рафаиль Мубаракович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1945

Дата смерти

10.02.2019

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1945

Отец: Рафиков Мубарак Гильфанович

Мать: Нафиса

Рождение ребёнка
03.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
02.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Кумертау, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.02.2019
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