Афанасья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Осокин Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Осокина) Апполинария Матвеевна
Отец ребёнка: Осокин Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Осокина) Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Осокин Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Осокина) Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Осокин Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Осокина) Марина Матвеевна
Отец ребёнка: Осокин Матвей Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1882
Отец ребёнка: Осокин Матвей Иванович
Смерть
Неизвестно