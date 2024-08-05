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Афанасья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осокин Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Осокин Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Осокин Матвей Иванович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Осокина) Апполинария Матвеевна

Отец ребёнка: Осокин Матвей Иванович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Осокина) Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Осокин Матвей Иванович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Осокина) Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Осокин Матвей Иванович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Осокина) Марина Матвеевна

Отец ребёнка: Осокин Матвей Иванович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.08.1882

Сын: Осокин Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Осокин Матвей Иванович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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