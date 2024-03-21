Меньшакова (Федорова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшакова (Федорова) Анна Яковлевна

Место рождения

Шелухино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

УО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шелухино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
09.01.1913

Муж: Меньшаков Евгений Николаевич

Место жительства
С 09.01.1913
Саунино, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
08.12.1917

Сын: Меньшаков Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Меньшаков Евгений Николаевич

Смерть
Неизвестно

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