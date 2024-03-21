Меньшакова (Федорова) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1913
Место жительства
С 09.01.1913
Саунино, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
08.12.1917
Сын: Меньшаков Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Меньшаков Евгений Николаевич
Смерть
Неизвестно