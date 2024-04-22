Михаил Миккельевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814 ст.
Дата смерти1819 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814 ст.
Отец: Миккель Мосеевич
Мать: Анна Адамовна
1834 Ревизская сказка крестьян дд.Ораниенбаумской вотчины великого князя Михаила Павловича - ЦГИА СПб. Фонд 1645. Опись 1. Дело 1119, стр. 67
Смерть
1819 ст.
1834 Ревизская сказка крестьян дд.Ораниенбаумской вотчины великого князя Михаила Павловича - ЦГИА СПб. Фонд 1645. Опись 1. Дело 1119, стр.67