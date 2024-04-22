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Михаил Миккельевич

Место рождения

Пеники, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1814 ст.

Дата смерти

1819 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1781 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814 ст.

Отец: Миккель Мосеевич

Мать: Анна Адамовна

Пеники, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
1834 Ревизская сказка крестьян дд.Ораниенбаумской вотчины великого князя Михаила Павловича - ЦГИА СПб. Фонд 1645. Опись 1. Дело 1119, стр. 67
Смерть
1819 ст.
Пеники, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
1834 Ревизская сказка крестьян дд.Ораниенбаумской вотчины великого князя Михаила Павловича - ЦГИА СПб. Фонд 1645. Опись 1. Дело 1119, стр.67
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