Матрена Ефимовна (Никитична)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архип Корнельевич
Рождение ребёнка
22.03.1883
Дочь: Анна Архиповна
Отец ребёнка: Архип Корнельевич
Рождение ребёнка
03.11.1884
Дочь: Александра Архиповна
Отец ребёнка: Архип Корнельевич
Рождение ребёнка
29.07.1886
Сын: Брянцев Евдоким Архипович
Отец ребёнка: Архип Корнельевич
Рождение ребёнка
08.06.1888
Дочь: Мария Архиповна
Отец ребёнка: Архип Корнельевич
Рождение ребёнка
20.08.1889
Дочь: Наталия Архиповна
Отец ребёнка: Архип Корнельевич
Рождение ребёнка
20.09.1891
Сын: Петр Архипович
Отец ребёнка: Архип Корнельевич
Рождение ребёнка
26.03.1895
Дочь: Мария Архиповна
Отец ребёнка: Архип Корнельевич
Рождение ребёнка
03.09.1897
Дочь: Надежда Архиповна
Отец ребёнка: Архип Корнельевич
Смерть
Неизвестно