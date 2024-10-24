Матрена Ефимовна (Никитична) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Ефимовна (Никитична)

Матрена Ефимовна (Никитична)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архип Корнельевич

Рождение ребёнка
22.03.1883

Дочь: Анна Архиповна

Отец ребёнка: Архип Корнельевич

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.11.1884

Дочь: Александра Архиповна

Отец ребёнка: Архип Корнельевич

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.07.1886

Сын: Брянцев Евдоким Архипович

Отец ребёнка: Архип Корнельевич

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.06.1888

Дочь: Мария Архиповна

Отец ребёнка: Архип Корнельевич

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.08.1889

Дочь: Наталия Архиповна

Отец ребёнка: Архип Корнельевич

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.09.1891

Сын: Петр Архипович

Отец ребёнка: Архип Корнельевич

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.03.1895

Дочь: Мария Архиповна

Отец ребёнка: Архип Корнельевич

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.09.1897

Дочь: Надежда Архиповна

Отец ребёнка: Архип Корнельевич

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.