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Вьялкина Афанасья Ивановна

Место рождения

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Вьялкин Александр Федорович

Отец ребёнка: Вьялкин Федор Яковлевич

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.05.1927

Дочь: Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Вьялкин Федор Яковлевич

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.08.1931

Сын: Вьялкин Николай Федорович

Отец ребёнка: Вьялкин Федор Яковлевич

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.04.1935

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Вьялкин Федор Яковлевич

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Федор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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