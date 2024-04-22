Вьялкина Афанасья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
1921
Сын: Вьялкин Александр Федорович
Отец ребёнка: Вьялкин Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
23.05.1927
Дочь: Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Вьялкин Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
02.08.1931
Сын: Вьялкин Николай Федорович
Отец ребёнка: Вьялкин Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
19.04.1935
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Вьялкин Федор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно