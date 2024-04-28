Афонин Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1951
Дата смерти28.04.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1951
Отец: Афонин Иван Сергеевич
Мать: Афонина Анна Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1974
Дочь: Рыжкова Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Смирнова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
18.06.1987
Мать ребёнка: Афонина Александра Виктровна
Рождение ребёнка
08.08.1988
Дочь: Омельчук Анна Анатольевна
Мать ребёнка: Афонина Александра Виктровна
Смерть
28.04.2024