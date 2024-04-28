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Афонин Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1951

Дата смерти

28.04.2024

Пол

Мужской

Добавил:

аР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1951

Отец: Афонин Иван Сергеевич

Мать: Афонина Анна Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонина Александра Виктровна

Рождение ребёнка
12.05.1974

Дочь: Рыжкова Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Смирнова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
18.06.1987

Сын: Афонин Игорь Анатольевич

Мать ребёнка: Афонина Александра Виктровна

Рождение ребёнка
08.08.1988

Дочь: Омельчук Анна Анатольевна

Мать ребёнка: Афонина Александра Виктровна

Смерть
28.04.2024

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