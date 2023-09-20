Клементьев Симеон Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клементьев Симеон Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1752 г.р.

Мать

1756 г.р.

Жена

1793 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1793

Отец: Клементьев Андрей Григорьевич

Мать: Савина Неонила Федоровна

Бракосочетание
?.08.1814

Жена: Клементьева Екатерина Федоровна

Аятское, Невьянский, Свердловская область
ГАСО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 15.
Рождение ребёнка
Около 19.11.1822

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клементьева Екатерина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клементьева Екатерина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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