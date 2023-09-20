Клементьев Симеон Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1793
Бракосочетание
?.08.1814
Аятское, Невьянский, Свердловская область
ГАСО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 15.
Рождение ребёнка
Около 19.11.1822
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клементьева Екатерина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно