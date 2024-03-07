??? Тарасъ Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: ??? Василий Ильин
Мать: Неонила Прокофьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Трофимова
Место жительства
Неизвестно
Выгодово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Меркуриева) Дарья Тарасова
Мать ребёнка: Авдотья Трофимова
Рождение ребёнка
1848
Сын: ??? Василей Тарасов
Мать ребёнка: Авдотья Трофимова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марья Тарасова
Мать ребёнка: Авдотья Трофимова
Смерть
Неизвестно