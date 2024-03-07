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??? Тарасъ Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: ??? Василий Ильин

Мать: Неонила Прокофьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Трофимова

Место жительства
Неизвестно
Выгодово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Меркуриева) Дарья Тарасова

Мать ребёнка: Авдотья Трофимова

Рождение ребёнка
1848

Сын: ??? Василей Тарасов

Мать ребёнка: Авдотья Трофимова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марья Тарасова

Мать ребёнка: Авдотья Трофимова

Смерть
Неизвестно

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