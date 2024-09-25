Семенихина (Баздырева) Марфа Романовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенихина (Баздырева) Марфа Романовна

Место рождения

Курская Васильевка, Северный муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баздырев Роман

Мать: не указана

Курская Васильевка, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вострикова (Семенихина) Раиса Егоровна

Отец ребёнка: Семенихин Егор Григорьевич

Солоновка, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.11.1935

Дочь: Стрелкова (Семенихина) Анна Егоровна

Отец ребёнка: Семенихин Егор Григорьевич

Тавричанка, Надеждинский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно
Александровка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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