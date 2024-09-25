Семенихина (Баздырева) Марфа Романовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баздырев Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вострикова (Семенихина) Раиса Егоровна
Отец ребёнка: Семенихин Егор Григорьевич
Солоновка, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.11.1935
Дочь: Стрелкова (Семенихина) Анна Егоровна
Отец ребёнка: Семенихин Егор Григорьевич
Тавричанка, Надеждинский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно
Александровка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)