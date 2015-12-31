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Гилемханова Амина Эдгартовна
Гилемханова Амина Эдгартовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.12.2015
Пол
Женский
Отец
Гилемханов Эдгарт Халяфович
1985 г.р.
Мать
Такиуллина Алина Фануловна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.2015
Отец:
Гилемханов Эдгарт Халяфович
Мать:
Такиуллина Алина Фануловна
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