Холкина (Пономарева) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холкина (Пономарева) Наталья Александровна

Место рождения

Новый Пьяный Бор

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холкин Юрий Иванович

Отец ребёнка: Холкин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Холкина) Альдона Ивановна

Отец ребёнка: Холкин Иван Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холкин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нырова (Холкина) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Холкин Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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