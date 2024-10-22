Холкина (Пономарева) Наталья Александровна
Место рожденияНовый Пьяный Бор
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холкин Юрий Иванович
Отец ребёнка: Холкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Холкина) Альдона Ивановна
Отец ребёнка: Холкин Иван Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нырова (Холкина) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Холкин Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно