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Тулатов Асланбек Иналович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Тулатов Инал Дзамбулатович

Мать: Тулатова (Канукова) Фатима Дзамболатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тулатова (Дударова) Кызмыда Уважукоевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тулатова (Дударова) Кызмыда Уважукоевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Тулатов Афако

Мать ребёнка: Тулатова (Дударова) Кызмыда Уважукоевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Тулатов Хасако (Хакяша)

Мать ребёнка: Тулатова (Дударова) Кызмыда Уважукоевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Тхостова (Тулатова) Дзго

Мать ребёнка: Тулатова (Дударова) Кызмыда Уважукоевна

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