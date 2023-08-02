Тулатов Асланбек Иналович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тулатова (Дударова) Кызмыда Уважукоевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Сын: Тулатов Афако
Мать ребёнка: Тулатова (Дударова) Кызмыда Уважукоевна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Тулатова (Дударова) Кызмыда Уважукоевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Тхостова (Тулатова) Дзго
Мать ребёнка: Тулатова (Дударова) Кызмыда Уважукоевна