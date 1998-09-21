Постников Николай Александрович 15.07.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Постников Николай Александрович

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Место рождения

Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

15.07.1949

Дата смерти

21.09.1998

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1949

Отец: Постников Александр Павлович

Мать: Постникова (Мохонь) Александра Дмитриевна

Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.12.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
21.09.1998

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