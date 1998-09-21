Постников Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения15.07.1949
Дата смерти21.09.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1949
Рождение ребёнка
02.12.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.09.1998