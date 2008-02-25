Куроптев Владимир Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.02.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куроптева Татьяна Иннокентьевна
Смерть
25.02.2008
Братск, город Братск, Иркутская область