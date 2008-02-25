Куроптев Владимир Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куроптев Владимир Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.02.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куроптева Татьяна Иннокентьевна

Рождение ребёнка
13.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куроптева Татьяна Иннокентьевна

Смерть
25.02.2008
Братск, город Братск, Иркутская область

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