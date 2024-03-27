Сейфульмулюков Халиулла Мулла
Место рожденияд.Ст.Салаусь Сардыкской вол., Малмыжского уезда Вятской губ.
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Аптыкаримовъ Сейфульмулюк
Мать: (Абсалямова) Ханифя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халиуллин Карим
Мать ребёнка: Гарифэбану
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халиуллин Закир
Мать ребёнка: Гарифэбану
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Мустафина) Шарифабану Халиулловна
Мать ребёнка: Гарифэбану
Смерть
Неизвестно