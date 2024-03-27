Сейфульмулюков Халиулла Мулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сейфульмулюков Халиулла Мулла

Место рождения

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол., Малмыжского уезда Вятской губ.

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Аптыкаримовъ Сейфульмулюк

Мать: (Абсалямова) Ханифя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халиуллин Карим

Мать ребёнка: Гарифэбану

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халиуллин Закир

Мать ребёнка: Гарифэбану

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Мустафина) Шарифабану Халиулловна

Мать ребёнка: Гарифэбану

Смерть
Неизвестно

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