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Фирсанов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Фирсанов Василий Петрович

Мать: Фирсанова (Шарухина) Ирина Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фирсанова Ульяна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Фирсанов Федор Иванович

Мать ребёнка: Фирсанова Ульяна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Фирсанов Иван Иванович

Мать ребёнка: Фирсанова Ульяна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Фирсанова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Фирсанова Ульяна

Смерть
Неизвестно

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