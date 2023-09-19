Фирсанов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фирсанова Ульяна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Фирсанова Ульяна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Фирсанова Ульяна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Фирсанова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Фирсанова Ульяна
Смерть
Неизвестно