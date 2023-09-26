Авцинов (Авцинов) Вячеслав Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авцинов (Авцинов) Вячеслав Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
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Место
Комментарий
Рождение
10.08.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

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