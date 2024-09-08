Давыдов Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдов Иван Ефимович

Давыдов Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Давыдов Ефим Филиппович

Мать: Дарья Родионовна

Упоминание
Неизвестно
Ревизская сказка 1834 г. Соликамский уезд, с. Майкорское | ГКУ ГАПК Ф.176.Оп.1.Д.632
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Давыдова) Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Степанида Самойловна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Давыдов Николай Иванович

Мать ребёнка: Степанида Самойловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.