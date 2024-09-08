Давыдов Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Давыдов Ефим Филиппович
Мать: Дарья Родионовна
Упоминание
Неизвестно
Ревизская сказка 1834 г. Соликамский уезд, с. Майкорское | ГКУ ГАПК Ф.176.Оп.1.Д.632
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Давыдова) Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Степанида Самойловна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Степанида Самойловна
Смерть
Неизвестно