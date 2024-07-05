Поляков Николай Андрианович 10.05.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Поляков Николай Андрианович

Место рождения

Каменка, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

10.05.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1908

Отец: не указан

Мать: Полякова Оксинья

Каменка, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
31.01.1927

Жена: Полякова (Савинова) Анна Ивановна

Троицкое, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.01.1945

Дочь: Калина (Полякова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Полякова (Савинова) Анна Ивановна

посёлок Приволжский
Смерть
Неизвестно

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