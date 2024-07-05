Поляков Николай Андрианович
Место рождения
Дата рождения10.05.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1908
Отец: не указан
Мать: Полякова Оксинья
Бракосочетание
31.01.1927
Троицкое, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.01.1945
Дочь: Калина (Полякова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Полякова (Савинова) Анна Ивановна
посёлок Приволжский
Смерть
Неизвестно