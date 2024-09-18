Панкова (Белянина) Мария Васильева
Место рождения
Дата рождения?.04.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1822
Отец: Белянин Василий Иванов
Мать: Белянина Дарья
Место жительства
28.02.1834
Ревизская сказка, 8-я ревизия.Семья № 36
Бракосочетание
До ?.06.1853
Рождение ребёнка
05.03.1854
Дочь: (Панкова) Дарья Матвеева
Отец ребёнка: Панков Матвей Косьмин
Смерть
Неизвестно