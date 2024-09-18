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Панкова (Белянина) Мария Васильева

Место рождения

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

?.04.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1822

Отец: Белянин Василий Иванов

Мать: Белянина Дарья

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
28.02.1834
Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Ревизская сказка, 8-я ревизия.Семья № 36
Бракосочетание
До ?.06.1853

Муж: Панков Матвей Косьмин

Рождение ребёнка
05.03.1854

Дочь: (Панкова) Дарья Матвеева

Отец ребёнка: Панков Матвей Косьмин

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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