Сергеева Агафья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеева Агафья Леонтьевна

Сергеева Агафья Леонтьевна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Прасковья Леонтьевна

Отец ребёнка: Сергеев Леонтий Алексеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Сергеев Афанасий Леонтьевич

Отец ребёнка: Сергеев Леонтий Алексеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Сергеев Фрол Леонтьевич

Отец ребёнка: Сергеев Леонтий Алексеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Сергеев Никита Леонтьевич

Отец ребёнка: Сергеев Леонтий Алексеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close