Сергеева Агафья Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Прасковья Леонтьевна
Отец ребёнка: Сергеев Леонтий Алексеевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Сергеев Афанасий Леонтьевич
Отец ребёнка: Сергеев Леонтий Алексеевич
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Сергеев Леонтий Алексеевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Сергеев Никита Леонтьевич
Отец ребёнка: Сергеев Леонтий Алексеевич
Смерть
Неизвестно