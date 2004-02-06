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Беляев Илья Андреевич
Беляев Илья Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.02.2004
Пол
Мужской
Отец
Беляев Андрей Григорьевич
1969 г.р.
Мать
Беляева (Люсова) Наталья Геннадьевна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.2004
Отец:
Беляев Андрей Григорьевич
Мать:
Беляева Наталья Геннадьевна
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