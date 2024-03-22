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Мухин Сергей Алексеев

Место рождения

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.01.1910 ст.

Сын: Мухин Иван Сергеев

Мать ребёнка: Мухина Параскева Петрова

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.11.1912 ст.

Дочь: Мухина Антонина Сергеевна

Мать ребёнка: Мухина Параскева Петрова

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина Параскева Петрова

Смерть
Неизвестно
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