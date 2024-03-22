Мухин Сергей Алексеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1910 ст.
Сын: Мухин Иван Сергеев
Мать ребёнка: Мухина Параскева Петрова
Рождение ребёнка
01.11.1912 ст.
Дочь: Мухина Антонина Сергеевна
Мать ребёнка: Мухина Параскева Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухина Параскева Петрова
Смерть
Неизвестно