Жирова (Герасимова) Александра Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жирова (Герасимова) Александра Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жиров Илья Фёдорович

Рождение ребёнка
07.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жиров Илья Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жиров Илья Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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