Жирова (Герасимова) Александра Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жиров Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
07.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жиров Илья Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жиров Илья Фёдорович
Смерть
Неизвестно