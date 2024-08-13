Мурашкин Филипп Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Мурашкина) Анна Филипповна
Мать ребёнка: Мурашкина Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Мурашкин Андрей Филиппович
Мать ребёнка: Мурашкина Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Мурашкин Александр Филиппович
Мать ребёнка: Мурашкина Феодосия Ивановна