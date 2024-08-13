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Мурашкин Филипп Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Мурашкин Василий Васильевич

Мать: Мурашкина (Фурсова) Акилина Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Мурашкина) Анна Филипповна

Мать ребёнка: Мурашкина Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Мурашкин Андрей Филиппович

Мать ребёнка: Мурашкина Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Мурашкин Александр Филиппович

Мать ребёнка: Мурашкина Феодосия Ивановна

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