Король Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1742
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Король Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1718
Сын: Король Григорий Борисович
Мать ребёнка: Король Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1723
Мать ребёнка: Король Евдокия Ивановна
Смерть
До 1742