Король Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Король Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1742

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1676 г.р.

Дети

Вычислено 1718 г.р.
Вычислено 1723 г.р.

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Король Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1718

Сын: Король Григорий Борисович

Мать ребёнка: Король Евдокия Ивановна

Смелое, Сумська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1723

Сын: Король Иван Борисович

Мать ребёнка: Король Евдокия Ивановна

Смелое, Сумська область
Смерть
До 1742

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