Капустина Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1970
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1970
Рождение ребёнка
04.01.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Капустина Алексей Николаевич
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
03.09.1998
Дочь: Капустина Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Капустина Алексей Николаевич