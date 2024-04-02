Капустина Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустина Татьяна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1970

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1970

Отец: Бессонов Анатолий Трофимович

Мать: Бессонова Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
04.01.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Капустина Алексей Николаевич

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
03.09.1998

Дочь: Капустина Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Капустина Алексей Николаевич

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