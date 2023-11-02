Хохлова (Гололобова) Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Гололобова) Тамара Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1954

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1954

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Гололобова (Скопичева) Анна (Нюра) Григорьевна

Рождение ребёнка
17.02.1975

Дочь: (Хохлова) Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Хохлов Владимир Кириллович

Рождение ребёнка
15.03.1977

Сын: Хохлов Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Хохлов Владимир Кириллович

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