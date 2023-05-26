Маликина Матрона Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Сын: Маликин Панфил Афанасьевич
Отец ребёнка: Маликин Афанасий Фомич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Маликин Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Маликин Афанасий Фомич
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно