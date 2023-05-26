Маликина Матрона Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маликина Матрона Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маликин Афанасий Фомич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Маликин Панфил Афанасьевич

Отец ребёнка: Маликин Афанасий Фомич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1849

Сын: Маликин Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Маликин Афанасий Фомич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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